27 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Верховная рада, Киев, националисты (2014) | Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Киев решил облегчить признание организаций террористическими

Правительство Украины решило ввести реестр террористических организаций, одновременно облегчив признание их таковыми. Законопроект будет рассмотрен Радой.
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Киевские власти намерены изменить определение террористической организации. Ею будет считаться организация, "если хотя бы одно лицо, которое является [ее] членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность".

То есть достаточно одного человека - и организация будет признана террористической. Более того, этот человек может даже не состоять в ней, а иметь "другую связь". Фактически проект открывает возможность признать любую организацию террористической и запретить ее.

Прямое следствие закона - признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Для этого достаточно обвинить хотя бы одного человека из властей республик в терроризме. Соответственно, минские переговоры на этом прекратятся, т.к. киевские власти не будут разговаривать с "террористами".

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Теги: Украина, терроризм



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