Киев решил облегчить признание организаций террористическими

Правительство Украины решило ввести реестр террористических организаций, одновременно облегчив признание их таковыми. Законопроект будет рассмотрен Радой.

Киевские власти намерены изменить определение террористической организации. Ею будет считаться организация, "если хотя бы одно лицо, которое является [ее] членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность".

То есть достаточно одного человека - и организация будет признана террористической. Более того, этот человек может даже не состоять в ней, а иметь "другую связь". Фактически проект открывает возможность признать любую организацию террористической и запретить ее.

Прямое следствие закона - признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Для этого достаточно обвинить хотя бы одного человека из властей республик в терроризме. Соответственно, минские переговоры на этом прекратятся, т.к. киевские власти не будут разговаривать с "террористами".