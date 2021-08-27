27 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
стекло, окно, разбито (2016) | Фото:Накануне.RU

"Искал защиту": неадекватный мужчина среди ночи хотел попасть в мэрию уральского города

В уральском городе Серов полиция задержала неадекватного мужчину, который пытался проникнуть в здание городской администрации. При этом незваный гость разбил окно.
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Инцидент произошел минувшей ночью. Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин, повредивший окно мэрии, пытался найти в здании серовской администрации защиту.

"Когда сотрудники полиции его задержали, он мотивировал свой поступок тем, что на него, якобы, напали трое неизвестных, от которых он убежал и пытался укрыться в ближайшем помещении, коим оказалась мэрия. Но, якобы, не рассчитал свои силы и повредил окно. Охранник администрации нажал тревожную кнопку, а оперативно прибывший наряд территориального ОВД установил личность нарушителя. В связи с его неадекватным поведением полицейские вызвали бригаду "скорой помощи". Врачи установили, что никаких телесных повреждений у него не имеется", - сообщил полковник Горелых.

Официальный представитель МВД добавил, что сейчас по данному факту проводится проверка. По ее итогам полицией будет принято обоснованное решение.

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Теги: Серов, мэрия, полиция



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