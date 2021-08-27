"Талибан" предложил Турции взять под управление аэропорт Кабула - Эрдоган

27 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
реджеп эрдоган, президент турции (2019) | Фото:Global look press, via www.imago-images.de

"Талибан" предложил Турции взять под управление аэропорт Кабула - Эрдоган

"Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) предложил Турции взять на себя управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом. "Когда все покинули Афганистан, мы остались", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Турция является членом НАТО, так что формально подпадает под требование талибов* вывести контингент с территории Афганистана до 31 августа.

Эрдоган при этом не исключает возможности проведения переговоров с талибами*, он добавил, что Турция не будет ни с кем советоваться, вести ли ей такие переговоры.

Президент страны считает, что эвакуация турецкого контингента завершится "в кратчайшие сроки".

По словам Эрдогана, в ситуации с Афганистаном для Турции центральной проблемой будет миграция. Сейчас в стране уже находится 300 тыс. мигрантов из Афганистана. "Миграция - щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде - от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", - отметил глава государства.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: талибан, кабул, эвакуация, реджеп эрдоган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети