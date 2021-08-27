"Талибан" предложил Турции взять под управление аэропорт Кабула - Эрдоган

"Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) предложил Турции взять на себя управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу, сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер назвал запоздалым решение Германии работать с Турцией в вопросе управления аэропортом. "Когда все покинули Афганистан, мы остались", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Турция является членом НАТО, так что формально подпадает под требование талибов* вывести контингент с территории Афганистана до 31 августа.

Эрдоган при этом не исключает возможности проведения переговоров с талибами*, он добавил, что Турция не будет ни с кем советоваться, вести ли ей такие переговоры.

Президент страны считает, что эвакуация турецкого контингента завершится "в кратчайшие сроки".

По словам Эрдогана, в ситуации с Афганистаном для Турции центральной проблемой будет миграция. Сейчас в стране уже находится 300 тыс. мигрантов из Афганистана. "Миграция - щепетильный вопрос для Анкары. Турция возводит стены практически везде - от границы с Ираном до границы с Ираком и Сирией", - отметил глава государства.