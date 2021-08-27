Уральский полпред рассказал, зачем в УрФО нужен наместник президента

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время прямого эфира в Сургуте рассказал, что входит в его обязанности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Первое – контрольные функции, контроль исполнения поручений президента. Есть конкретные поручения президента полпредам. Одно из последних – вакцинация: достаточное количество вакцин, её доставка и так далее. Или, например, по итогам ПМЭФ взять на контроль улучшение инвестиционного климата в субъектах УрФО", - сказал Якушев.

Полпредство – не надзиратель, а коммуникатор – помощник субъектов.

"Субъекты разные. Например, по климату. Важно быть не ревизором с дубиной, а коммуникатором между правительством и регионами. Полпредство должно быть лоббистом всех вопросов, которые есть у субъектов. Стараюсь работать именно в таком формате. Инвестиции, развитие экономики, большой блок вопросов, связанных с нацпроектами, внутриполитическая ситуация – какие есть точки социального напряжения? Это тоже входит в зону ответственности полпредства. Проблема этого года – лесные пожары, мы также помогаем в её решении", - сказал Якушев.