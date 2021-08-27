27 Августа 2021
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Общество За рубежом
Таиланд флаг (2016) | Фото: tailife.net

Туристам, привитым "Спутником V", разрешили въезд на Пхукет и Самуи без карантина

Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной "Спутник V" приезжать на острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве королевства, передает ТАСС.

Подавать документы для получения сертификата для прибытия можно уже с сегодняшнего дня. Въезд с вакциной "Спутник V" разрешен с 1 сентября.

Ранее в посольстве РФ сообщили, что в ближайшее время привитые "Спутником V" россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства (т.н. "песочницы") при предъявлении сертификата вакцинации.

О том, что власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для зарубежных гостей, стало известно в марте.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19. При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели.

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Теги: таилан, пхукет, самуи, туристы, спутник v



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