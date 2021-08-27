Дети, у которых не было возможности пользоваться современными технологиями на дистанционке, - сильно отстали – исследование

Эксперты оценили опасность неравного доступа российских детей к образованию, в том числе и к использованию цифровых инструментов. Последние стали особенно актуальны во время пандемии, на так называемой дистанционке.

Так, исследования показали, что дети, которые имели доступ к технологическим решениям во время локдауна (например, к гаджетам, скоростному интернету и т.д.), не отстали от программы или даже стали учиться лучше. Но дети, у которых этих возможностей не было, сильно отстали, говорит руководитель образовательных проектов, старший специалист в области образования Всемирного банка Тигран Шмис. "Если государства не будут ничего делать для ликвидации этого расслоения, оно будет усиливаться", - отметил он на форуме "Время образования", организованном Минпросвещения России.

Завлабораторией цифровой трансформации образования ВШЭ Иван Карлов сослался на исследование, проведенное в классах школ в двух российских регионах, которое показало, что использование цифровых платформ и решений как дополнительного инструмента в традиционном обучении дало улучшение успеваемости детей, особенно тех, кто был в троечниках. "Цифровые платформы – это удобный инструмент. Я не думаю, что нужно противопоставлять цифровые платформы традиционному обучению", - заключил эксперт.

Напомним, на недавнем заседании президиума Госсовета по теме общего образования президент России Владимир Путин отметил, что "дифференциация в качестве образования в нашей стране очень высокая, слишком высокая".