27 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
красная метка от УК (2021) | Фото: vk.com/wall-93172467_5686466

В Магнитогорске умер пенсионер, получив "красную метку" от коммунальщиков

В Магнитогорске местные жители обвинили управляющую компанию в смерти пенсионера в поселке Западный, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителей, вечером 24 августа напротив дома пожилого мужчины установили красный бетонный блок с надписью: "Мои доходы не позволяют платить за коммуналку".

"После получения такой "красной метки", пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую "рисовала" обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний, "позора под старость лет, перед всеми соседями" пенсионер скончался", - рассказали жители поселка в сообществе "Черное&Белое Магнитогорск".

красная метка от УК(2021)|Фото: vk.com/wall-93172467_5686466

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

"Отделом полиции Орджоникидзевский УМВД по Магнитогорску устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сторон", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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Теги: пенсионер, полиция, коммунальщики,



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