В Екатеринбурге объявили график каникул на новый учебный год

В департаменте образования уральской столицы определились с графиком каникул на новый 2021/22 учебный год. При этом школы, как обычно, могут и сами составить собственный график при необходимости.

Таким образом, отдыхать школьники смогут осенью - с 1 по 7 ноября, зимой - с 1 по 9 января и весной с 21 по 27 марта. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные выходные с 7 по 13 февраля. Данный график носит рекомендательный характер и может быть изменен по решению руководителей муниципальных школ Екатеринбурга.

Напомним, недавно глава города Алексей Орлов подтвердил, что новый учебный год начнется в очном формате. До этого власти Свердловской области также заявляли, что учебный год в регионе начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Отмечено, что все школы Екатеринбурга прошли оценку межведомственной комиссией и признаны готовыми к началу занятий. все они оснащены необходимым оборудованием для обработки рук и обеззараживания воздуха, а также имеют запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты органов дыхания.