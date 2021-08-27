27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
школа 80, уралмаш, атомстройкомплекс, школьный класс (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге объявили график каникул на новый учебный год

В департаменте образования уральской столицы определились с графиком каникул на новый 2021/22 учебный год. При этом школы, как обычно, могут и сами составить собственный график при необходимости.

Таким образом, отдыхать школьники смогут осенью - с 1 по 7 ноября, зимой - с 1 по 9 января и весной с 21 по 27 марта. Для первоклассников также предусмотрены дополнительные выходные с 7 по 13 февраля. Данный график носит рекомендательный характер и может быть изменен по решению руководителей муниципальных школ Екатеринбурга.

Напомним, недавно глава города Алексей Орлов подтвердил, что новый учебный год начнется в очном формате. До этого власти Свердловской области также заявляли, что учебный год в регионе начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Отмечено, что все школы Екатеринбурга прошли оценку межведомственной комиссией и признаны готовыми к началу занятий. все они оснащены необходимым оборудованием для обработки рук и обеззараживания воздуха, а также имеют запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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Теги: выходные, каникулы, учебный год, график, школа



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