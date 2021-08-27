27 Августа 2021
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Общество За рубежом
Бабушка с подозрением на коронавирус в приемном отделении больницы. (2020) | Фото: youtube.com/user/rukhakasia

Иммунитет у переболевших ковидом минимум в 6 раз сильнее, чем у вакцинированных, - израильские ученые

Израильские ученые выяснили, что те, кто переболели ковидом, примерно в 10 раз реже снова заболевают, чем вакцинированные. Препринт статьи размещен на сайте журнала medRxiv.
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Исследования были проведены с 1 июня по 14 августа 2021 года, то есть преимущественно на штамме "дельта". Сравнивались три группы: 1) дважды вакцинированные, 2) переболевшие и невакцинированные и 3) ранее инфицированные и вакцинированные одной дозой. Демографические характеристики групп были сходными.

Если сравнивать тех, кто был вакцинирован в январе-феврале, и тех, кто в это же время переболел, то первые заболевали в 13 раз чаще, с симптомами - в 27 раз, а попадали в больницу - в 8 раз (хотя здесь число случаев было весьма мало - 8 против 1).

По сравнению с теми, кто переболел еще в прошлом году или в самом начале этого года, разница в 6 раз в пользу переболевших касательно выявления ковида, в 7 раз - заболевания с симптомами, в 7 раз - госпитализации.

Но еще лучшую защиту от ковида имели те, кто ранее переболел и привился только одной дозой. Они заболевали в 1,5 раза реже просто переболевших (имеются в виду заболевания в симптомами). По госпитализациям сравнение невозможно, т.к. среди переболевших была только одна, а среди переболевших и привитых одной дозой - ни одной. Но это говорит о том, что переболевшие, будь они вакцинированы или нет, почти не попадают в больницу с ковидом.

"Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и сильную защиту от инфекции, симптоматических заболеваний и госпитализации, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, полученным от двухдозовой вакцины "Пфайзер", - заключают ученые.

При этом ВОЗ настаивает, что единственный путь приобрести иммунитет - только ввести вакцину, а переболеть - это уже "неэтично". Результаты израильских ученых отчасти объясняют, почему в странах, где вакцинировано более 60% населения, происходит огромный рост заболеваемости и смертности от ковида, хотя смертность и ниже, чем до вакцинации. Населению просто не дали переболеть.

Советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев тоже считает, что иммунитет у переболевших гораздо сильнее, чем у вакцинированных. И их вакцинировать вообще не нужно.

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Теги: вакцинация, заболеваемость, ковид



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