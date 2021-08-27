Пакистанские военные открыли огонь по афганцам, пытавшимся нелегально проникнуть в страну

Военные Пакистана открыли огонь по группе афганских беженцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну.

Инцидент произошел утром в пятницу в районе КПП Торкхам. Трое афганцев погибли и пять пострадали, сообщил РИА Новости источник в рядах движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

Напомним, граждане Афганистана пытаются покинуть захваченную боевиками страну любыми способами, в том числе зацепившись за шасси и обтекатели самолета.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллис предложил оставшимся в Афганистане беженцам, которые не смогли покинуть страну на самолете, попробовать пересечь наземную границу. При этом он отметил, что все пограничные переходы находятся под контролем талибов, и посоветовал искать другие наземные маршруты.