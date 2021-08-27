27 Августа 2021
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Политика В России
аиностранный агент, иноагент, надпись, уличная графика (2019) | Фото: antimaidan.ru

Российские СМИ обратились к Путину с требованием отменить закон об иноагентах

Ряд российских СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к экс-премьер-министру Медведеву, директору ФСБ Бортникову, генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину и ряду высокопоставленных чиновников требованием отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях и не препятствовать работе независимой прессы.

Среди подписантов есть как СМИ, внесенные Минюстом в список иноагентов, - "Дождь", "Медуза", так и издания без такого статуса: "Новая газета", российский Forbes, The Village, "7×7", Republic, "Псковская губерния", Wonderzine и другие издания.

СМИ потребовали расформировать списки иноагентов и нежелательных организаций, прекратить незаконные административные и уголовные дела, заведенные на журналистов, а также соблюдать Конституцию, закон о СМИ и статью 144 УК РФ о "Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов".

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Теги: сми-иноагент, иноагент, обращение, пресса, свобода слова



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