27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
деревня универсиады, дворец водных видов спорта (2021) | Фото: Пресс-центр Группы Синара

Первое из пяти общежитий деревни Универсиады уже готово пережить уральскую зиму

Строители закрыли тепловой контур в первом из пяти общежитий деревни Универсиады, чтобы подготовить здание к уральской зиме. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Группы Синара, отметив, что во втором общежитии аналогичные работы должны завершиться уже в середине сентября, а 15 октября оба здания подключат к отоплению.

деревня универсиады, дворец водных видов спорта(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

На данный момент в каждом из комплексов общежитий проходят свои работы. Пока в первом завершают окрашивание фасада и приступают к внутренним работам, на третьем завершена установка свайного поля, на четвертом ведутся работы на четвертом этаже, а общежитие №5 "выросло" до седьмого этажа.

деревня универсиады, дворец водных видов спорта(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

В скором времени работы по закрытию теплового контура будут проведены и во Дворце водных видов спорта, где уже залиты чаши демонстрационного и тренировочного бассейнов, на 50 % готовы монолитные конструкции прыжкового бассейна и полностью смонтированы трибуны для почти 5,3 тыс. зрителей. Помимо этого строители уже уложили 13,7 тыс. "квадратов" профнастила кровли, а сейчас формируют внутри стены и покрывают здание фасадными конструкциями.

деревня универсиады, дворец водных видов спорта(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синарадеревня универсиады, дворец водных видов спорта(2021)|Фото: Пресс-центр Группы Синара

В общественном центре также полностью смонтирован каркас в секторе спортивного манежа. Сейчас в остальных блоках ведутся кладочные работы. Напомним, что во время проведения Универсиады-2023 здесь будут встречать гостей, а также организуют блок общественного питания. После же в центре разместится электронная библиотека, учебные и компьютерные классы и конференц-зал УрФУ.

В настоящее время строители активно ведут работы по строительству подземных сетей: водоотводного канала и приемных камер, которые в будущем будут собирать все грунтовые и наземные воды. Уже полностью смонтированы трубы диаметром 2,2 и 2,0 метра, наполовину уложены трубы диаметром 0,3 метра.

Напомним, что только месяц назад "Синара-Девелопмент" завершила строительство зданий двух комплексов общежитий в деревне Универсиады и приступила к фасадным работам и установке системы отопления, электричества и вентиляции.

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Теги: Деревня Универсиады, Екатеринбург, общежитие



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