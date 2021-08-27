Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 лет колонии за взятки

Бывшая вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько приговорена к 8,5 годам колонии и штрафу в размере восьми миллионов рублей за крупное взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Владимира.

Свою вину Мазанько не признала.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено в июне 2017 года. По данным следствия, Мазанько получила не менее 3 млн рублей от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Предпринимателей Ивану Лянгу и Елене Осиповой, которые признаны виновными в даче взятки, суд приговорил к 7,5 годам условно с испытательным сроком три года и штрафом. Они вину признали полностью.