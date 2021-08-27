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Происшествия Центральный ФО В России
Елена Мазанько (2017) | Фото:сайт администрации Владимирской области

Экс-замгубернатора Владимирской области получила 8,5 лет колонии за взятки

Бывшая вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько приговорена к 8,5 годам колонии и штрафу в размере восьми миллионов рублей за крупное взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Владимира.

Свою вину Мазанько не признала.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено в июне 2017 года. По данным следствия, Мазанько получила не менее 3 млн рублей от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Предпринимателей Ивану Лянгу и Елене Осиповой, которые признаны виновными в даче взятки, суд приговорил к 7,5 годам условно с испытательным сроком три года и штрафом. Они вину признали полностью.

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Теги: елена мазанько, взятки, замгубернатора владимирской области



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Ранее 06.06.2017 11:02 Мск Замгубернатора Владимирской области предъявлено обвинение в получении взяток на 3 млн рублей
Ранее 04.06.2017 17:26 Мск Вице-губернатора Владимирской области подозревают во взятке на 3 миллиона рублей


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