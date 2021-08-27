Озвучена дата начала строительства моста через Обь в Югре

27 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2011) | Фото: Накануне.ru

Озвучена дата начала строительства моста через Обь в Югре

Губернатор Наталья Комарова во время разговора в Сургуте с журналистами и блогерами рассказала, когда начнётся строительство моста через Обь, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора, строительство моста в районе Сургута начнётся приблизительно через три месяца. Проект уже прошёл федеральную экспертизу, сейчас решается вопрос о механизме участия правительства РФ в строительстве.

"Проектно-сметная документация разработана, и до конца августа мы должны получить заключение. В бюджете текущего года заложили средства для строительства. В течение двух-трёх месяцев будет принято решение о том, каким образом будет осуществляться механизм реализации проекта и то, как в нём будет участвовать правительство РФ. В настоящее время рассматривается два варианта строительства – концессионное соглашение и госконтракт. Мы готовы и к тому, и к другому", - сказала Наталья Комарова.

Напомним, проект по строительству включает в себя также прилегающие дороги, путепроводы, транспортные развязки и инженерные сети. Необходимость появления второго моста через Обь неподалеку от Сургута вызвана большой транспортной нагрузкой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Мост через Обь, Наталья Комарова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2021 09:39 Мск Югра может получить инфраструктурный кредит на мост через Обь
Ранее 09.04.2021 12:05 Мск В Сургуте собственники участков, на которых построят мост через Обь, получат компенсации
Ранее 16.02.2021 13:44 Мск В Югре второй мост через Обь начнут строить в следующем году
Ранее 09.12.2020 11:35 Мск Глава Югры не смогла назвать стоимость моста через Обь в Сургуте
Ранее 06.12.2018 09:48 Мск Мост через Обь может построить федерация
Ранее 07.07.2017 15:54 Мск Мост через Обь в районе Сургута построят к 2023 году


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети