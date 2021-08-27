Озвучена дата начала строительства моста через Обь в Югре

Губернатор Наталья Комарова во время разговора в Сургуте с журналистами и блогерами рассказала, когда начнётся строительство моста через Обь, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора, строительство моста в районе Сургута начнётся приблизительно через три месяца. Проект уже прошёл федеральную экспертизу, сейчас решается вопрос о механизме участия правительства РФ в строительстве.

"Проектно-сметная документация разработана, и до конца августа мы должны получить заключение. В бюджете текущего года заложили средства для строительства. В течение двух-трёх месяцев будет принято решение о том, каким образом будет осуществляться механизм реализации проекта и то, как в нём будет участвовать правительство РФ. В настоящее время рассматривается два варианта строительства – концессионное соглашение и госконтракт. Мы готовы и к тому, и к другому", - сказала Наталья Комарова.

Напомним, проект по строительству включает в себя также прилегающие дороги, путепроводы, транспортные развязки и инженерные сети. Необходимость появления второго моста через Обь неподалеку от Сургута вызвана большой транспортной нагрузкой.