В Госдуме прокомментировали идею отказа от МРОТ

Председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение своего коллеги Николая Арефьева отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), оставив только прожиточный минимум (ПМ). Арефьев считает, что МРОТ – абсурдное явление, поскольку минимальная зарплата не должна быть меньше ПМ.

Нилов отметил, что МРОТ сегодня "в целом выше прожиточного минимума", да и рассчитываются МРОТ и ПМ по-разному: "МРОТ рассчитывается исходя из медианной методики определения заработной платы, а прожиточный минимум - как медианный среднедушевой доход гражданина".

"Могу лишь согласиться с тем, что МРОТ сегодня явно занижен, а прожиточный минимум можно назвать не иначе, как прожиточным мизером, - пишет Нилов в своем Telegram-канале. - Поэтому нужно стремиться к существенному росту обоих показателей, а принятая методика расчета сделает это возможным только в случае реального роста доходов и заработной платы граждан при небольшом показателе инфляции".

"Да, можно согласиться с тем, что оба параметра недопустимо занижены, но при этом МРОТ остается ключевой величиной, регулирующей социально-трудовые отношения, и полный отказ от неё чреват непредсказуемыми последствиями - прежде всего, социальной и юридической чехардой", - поясняет парламентарий.