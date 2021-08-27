27 Августа 2021
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Госдуме прокомментировали идею отказа от МРОТ

Председатель комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение своего коллеги Николая Арефьева отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), оставив только прожиточный минимум (ПМ). Арефьев считает, что МРОТ – абсурдное явление, поскольку минимальная зарплата не должна быть меньше ПМ.

Нилов отметил, что МРОТ сегодня "в целом выше прожиточного минимума", да и рассчитываются МРОТ и ПМ по-разному: "МРОТ рассчитывается исходя из медианной методики определения заработной платы, а прожиточный минимум - как медианный среднедушевой доход гражданина".

"Могу лишь согласиться с тем, что МРОТ сегодня явно занижен, а прожиточный минимум можно назвать не иначе, как прожиточным мизером, - пишет Нилов в своем Telegram-канале. - Поэтому нужно стремиться к существенному росту обоих показателей, а принятая методика расчета сделает это возможным только в случае реального роста доходов и заработной платы граждан при небольшом показателе инфляции".

"Да, можно согласиться с тем, что оба параметра недопустимо занижены, но при этом МРОТ остается ключевой величиной, регулирующей социально-трудовые отношения, и полный отказ от неё чреват непредсказуемыми последствиями - прежде всего, социальной и юридической чехардой", - поясняет парламентарий.

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Теги: мрот, отмена, прожиточный минимум, госдума, ярослав нилов, николай арефьев



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