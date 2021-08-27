Новый директор РИА "Воронеж" предложила губернатору концепцию развития холдинга, которая сэкономит 13 миллионов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил областной медиахолдинг РИА "Воронеж", в который входят районные периодические издания и обсудил с его руководством планы по развитию СМИ. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В "Региональное информационное агентство "Воронеж"" входит 32 районные газеты, областная газета "Воронежский курьер", два бесплатных СМИ - городской еженедельник "Семерочка" и журнал "Слова", а также новостной портал РИА "Воронеж".

Встреча с коллективом медиахолдинга прошла накануне, 26 августа. Директор холдинга Наталья Филь подготовила и показала главе региона свою концепцию развития РИА "Воронеж", которая предполагает план действий на среднесрочную перспективу. По замыслу Натальи Филь, развитие холдинга будет основано на принципах бережливого управления. Отметим, что Наталья Филь возглавила РИА "Воронеж" в июле этого года. На посту директора государственного медиахолдинга она сменила Марию Архипову, перешедшую в воронежское подразделение "Яндекс".

Губернатор поручил Филь поставить во главу угла рост зарплат в коллективе, поскольку стабильно растущие коммерческие доходы изданий позволяют улучшать благосостояние сотрудников.

Отметим, что доходы от рекламы сейчас составляют 61% бюджета медиахолдинга, остальная часть дотируется региональной казной. Филь подчеркнула, что по ее прогнозу в 2021 году коммерческая составляющая бюджета подрастет еще на 4%.

Глава медиахолдинга предложила и способы оптимизировать расходы предприятия. В частности, все районные газеты теперь будут выпускаться в шестнадцатиполосной версии и выходить один раз в неделю. Тиражи печатных СМИ, входящих в медиахолдинг, будут оптимизированы под потребности целевой аудитории, а часть контента, ориентированная на молодежный сегмент, переместится в социальные медиа.

По подсчетам Натальи Филь, введение новых порядков позволит сберечь 13 миллионов рублей. Проекты, основанные на бережливом управлении, ставят во главу угла не столько экономию, сколько получаемые от нее эффекты. Сэкономленные деньги будут перераспределены на повышение оплаты труда сотрудников. Также в списке производство современных онлайн-проектов, поддержка "районок".

Губернатор Александр Гусев одобрил концепцию развития, предложенную Натальей Филь. "Позитивно оцениваю предложения Натальи Александровны. Они отвечают запросу воронежцев на грамотное управление бюджетами со стороны власти", - резюмировал Гусев. Он также назвал правильным решение развиваться в онлайне, используя новые инструменты привлечения аудитории, и параллельно поддерживать районные СМИ в печатном виде. "В селах по-прежнему значительная часть населения привыкла получать новости и аналитику в "бумаге" и доверять этой информации", - напомнил глава Воронежской области.

Другой повод посещения РИА "Воронеж" был более торжественным - глава региона поздравил газеты, входящие в медиахолдинг.

Издание "Воронежский курьер" заняло первую строчку в конкурсе "10 лучших газет России". Газета не только стала лауреатом конкурса, но и вошла в лидеры номинаций "Деятельность по развитию территории", "Дизайн", "Проекты и акции".

Другие медиапроекты холдинга "РИА Воронеж": районные газеты "Вести Придонья" из города Павловск и "Борисоглебский вестник", а также газета "Семерочка" принимали участие в этом конкурсе и показали хорошие результаты. В специальных номинациях были отмечены 14 районных изданий, входящих в холдинг РИА "Воронеж".

Поздравил губернатор и районные газеты "Донская новь" из Верхнего Мамона и "Восход" из Воробьевки с 90-летним юбилеем. Губернатор вручил редакторам газет денежные сертификаты на покупку офисной техники для редакций.