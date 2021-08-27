27 Августа 2021
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Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ выделило 270 млн рублей на строительство школы в Челябинске

Правительство РФ выделило более 270 млн рублей на достройку школы в микрорайоне "Академ Riverside" в Челябинске. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Южного Урала.

Это позволит на год раньше сдать в эксплуатацию школу на 1100 мест. Строительные работы будут завершены в ближайшее время.

Деньги на строительство школы были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы.

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Теги: школа, Правительство РФ, строительство,



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