Правительство РФ выделило 270 млн рублей на строительство школы в Челябинске

Правительство РФ выделило более 270 млн рублей на достройку школы в микрорайоне "Академ Riverside" в Челябинске. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Южного Урала.

Это позволит на год раньше сдать в эксплуатацию школу на 1100 мест. Строительные работы будут завершены в ближайшее время.

Деньги на строительство школы были предусмотрены в федеральном бюджете на 2022-2023 годы.