27 Августа 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира, прилетевшего из Красноярска

В аэропорту Екатеринбурга задержан авиадебошир. Он нарушал общественный порядок на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, сегодня рано утром в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом "Красноярск - Екатеринбург" срочно требуется наряд. Прибывшие силовики задержали 31-летнего жителя уральской столицы.

Выяснилось, что он буянил во время полета. Мужчина выражался отборной бранью, разговаривая с бортпроводниками. Также агрессивный уралец мешал остальным пассажирам, а на все сделанные ему замечания никак не реагировал.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции. Там на дебошира составили административный протокол по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

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Теги: дебошир, Кольцово, самолет, Екатеринбург



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