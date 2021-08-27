27 Августа 2021
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Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

Минздрав не стал связывать рост COVID-заболеваемости среди детей в Якутии с лесными пожарами

Специалисты Минздрава РФ не связывают рост заболеваемости COVID-19 среди детей в Якутии с лесными пожарами.

Напомним, ранее в республику направили специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям, которые страдают из-за дыма лесных пожаров.

С середины августа в Якутии отмечали рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В Якутске был открыт дополнительный стационар.

В Минздраве не стали связывать это с лесными пожарами. В ведомстве сделали вывод, что катаклизмы не осложнили эпидемиологическую обстановку на территории республики. В частности, на фоне пожаров у населения не отмечено обострений хронических респираторных заболеваний.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. По данным ведомства, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.

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Теги: якутия, лесные пожары, коронавирус, дети



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