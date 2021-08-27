Поклонская высказалась о своем "назначении" послом России в Кабо-Верде

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала информацию о ее возможном назначении послом России в Кабо-Верде.

Зампред комитета Госдумы по международным делам заявила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но пока она не может комментировать свою будущую карьеру, поскольку пока является действующим парламентарием.

"Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед", - сказала РИА Новости Поклонская.

РБК со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает, что Поклонскую могут отправить послом в Кабо-Верде – это маленькое островное государство у западного побережья Африки. По данным издания, уже готовы все документы на нового посла, в ближайшее время вопрос назначения посла могут рассмотреть профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения (например, она единственная из "ЕР" голосовала против пенсионной "реформы") и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывали РБК источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Сама Поклонская интриговала на счет своего будущего. Еще в марте этого года она говорила, что "с радостью будет баллотироваться в депутаты Госдумы восьмого созыва". Но уже в мае отказалась от участия в партийных праймериз. Затем глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Поклонская может остаться на работе в комитете, где она сейчас является зампредом.

Наконец, на недавней пресс-конференции, где депутат подводила итоги своей работы в Госдуме, она явно намекала, что не против вернуться в Крым на место прокурора республики.