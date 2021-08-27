27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Виновник смертельного ДТП на Розы Люксембург в Екатеринбурге получил 5 лет колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным местного жителя, устроившего резонансное ДТП на улице Розы Люксембург, в результате которого погибли пожилая женщина-пешеход и пассажирка автомобиля.

Напомним, ранним утром 8 марта прошлого года после отдыха в караоке-баре он сел за руль Lexus LX570. При этом уралец был сильно пьян. С ним в машине поехала его знакомая. После этого автомобиль влетел в опору линий электропередач и загорелся. Сидевшая в машине знакомая мужчины также погибла. Водитель признал свою вину, но заявил, что обстоятельств ДТП не помнит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ранее уральцу грозило до 15 лет колонии, однако суд назначил Александру Бачурину наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права управлять транспортным средством на 2,5 года. Помимо этого подсудимый принял меры к заглаживанию вреда, причиненного родственникам погибших.

Приговор не вступил в законную силу.

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Теги: ДТП, Лексус, машина, пожар, пешеход, пассажир



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