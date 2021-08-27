27 Августа 2021
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Политика В России
Баир Цыренов (2019) | Фото: vk.com/tovarishcommunist

Депутат от КПРФ призвал признать "ЕР" "экстремистской организацией"

Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов предложил запретить партию "Единая Россия" как "экстремистскую организацию".
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Выступая в транслировавшемся по Бурятии эфире "Россия 24", он сравнил "ЕР" с запрещённым в России ИГИЛом, поскольку якобы эта партия "оставляет за собой не меньшие руины".

""Единая Россия" подарила нам пенсионную реформу... У нас половина мужчин не доживает до пенсии даже по старой системе, при этом они повысили возраст… Посмотрите, республика Бурятия в годы пандемии показала самую высокую смертность в РФ. Глава республики Алексей Цыденов, его здесь нет. Они не осмелились прийти, хотелось бы посмотреть ему в глаза и спросить — как вы довели республику и систему здравоохранения до такого состояния?" - сказал он.

Напомним, ранее члены КПРФ обратились в Верховный суд с иском о снятии с выборов списка "Единой России" за "подкуп избирателей".

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Теги: КПРФ, ЕР, Цыренов



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