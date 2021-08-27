В Челябинской области повысили размер единовременного пособия при рождении ребенка

В Челябинской области увеличили размер областного единовременного пособия при рождении ребенка. Соответствующий законопроект принят на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, размер выплаты составит 6 тысяч рублей. Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Алексея Текслера.

"Мы комплексно подходим к обеспечению семей мерами социальной поддержки. Кроме введения новых пособий и льгот, оперативно меняем действующее областное законодательство, чтобы как можно больше южноуральских семей могли ими воспользоваться. Так, мы увеличиваем областное единовременное пособие при рождении ребенка для большинства его получателей в несколько раз, до единого размера в шесть тысяч рублей, независимо от очередности рождения", – подчеркнул глава региона.

В настоящий момент размер единовременного пособия зависит от очередности рождения ребенка и составляет от 2 тыс. рублей до 6 тыс. рублей.

"Предлагаемым законопроектом предлагается с 1 декабря 2021 года установить размер пособия в размере 6 тыс. рублей независимо от очередности рождения детей, которые рождены после 30 ноября 2021 года. Кроме того, предлагаемым проектом закона вносится еще ряд изменений. В частности, это обеспечения возможности при назначении пособия органам социальной защиты населения запрашивать необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия. Это максимально упростит процедуру получения данного пособия для южноуральцев", - рассказала на заседании областного парламента министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Документы для оформления пособия необходимо подавать в органы социальной защиты населения по месту жительства, в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг. Выплата предоставляется независимо от дохода семьи.

В 2022 году на эти цели из областного бюджета будет выделено свыше 113 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно поддержали законодательную инициативу губернатора. Проект закона принят в первом и третьем чтениях.

"Мы единогласно поддержали законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером. Эта мера поддержки действительно важна и нужна южноуральским семьям. Отмечу, что помимо увеличения размера пособия, упрощается и процедура его назначения. Норма начнет действовать с 1 декабря 2021 года", – отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.

Областное единовременное пособие при рождении ребенка – одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом «Демография». Также южноуральские семьи имеют право на ежемесячную денежную выплату при рождении первенца, ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, а также на областной материнский капитал.

В текущем году в рамках национального проекта "Демография" на реализацию мер социальной поддержки семей с детьми выделено 5,4 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд рублей из федерального бюджета и 599 млн рублей из областного.