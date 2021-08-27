В Германии развесили плакаты с изображением Калининградской области в составе страны

В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Об этом сообщила газета Nordkurier.

Издание пишет, что плакаты, содержащие агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), были размещены на улицах города Тетеров.

Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd — Nordkurier (@Nordkurier) August 24, 2021

В полиции уточнили, что такие плакаты развесили по всей федеральной земле. Начато расследование, пишет "МК".

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет к этой акции никакого отношения.

Выборы в немецкий бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.