Моор проверит в Тобольске строительство ФАПа и школы

Губернатор Александр Моор прибыл в Тобольск для участия в различных мероприятиях, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В программе – осмотр нового фельдшерско-акушерского пункта и строящейся школы в деревне Хмелёва, Дома культуры в селе Малая Зоркальцева, который находится на капитальном ремонте. В Тобольске глава региона посетит сквер "Семьи, любви и верности" и среднюю школу N13, где завершаются работы по благоустройству и капитальному ремонту. Также в ООО "ЗапСибНефтехим" пройдет рабочее совещание с руководством ООО "Сибур" по вопросу дальнейшей совместной реализации программы развития Тобольска.

Напомним, ранее стало известно, что, по мнению губернатора, необходимо продолжать добиваться высоких экономических показателей, при этом сохранить все социальные гарантии в регионе – так Моор обозначил основные направления развития на ближайшие пять лет на втором этапе XXXIII конференции Тюменского регионального отделения. Всего он обозначил более двадцати задач во всех сферах жизни - от привлечения инвестиций до развития инфраструктуры здравоохранения и образования.

В числе приоритетных задач глава региона назвал увеличение объемов экспорта, продолжение работы в области развития систем глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, развитие городской среды с учетом мнения жителей, а также строительство и реконструкцию дорог.