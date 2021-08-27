27 Августа 2021
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Политика В России
Генеральная прокуратура, генпрокуратура (2018) | Фото: nakanune.ru

Генпрокуратуру попросили проверить четырех кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на наличие иностранных активов

Молодежный союз юристов России направил в Генпрокуратуру письмо, в котором просит проверить кандидатов в депутаты Госдумы Тарнаева, Кумина, Левченко и Калашникова (все – КПРФ) на наличие в собственности иностранных счетов и активов.

"Мы направили в прокуратуру письмо на основании данных, которые были опубликованы в СМИ. В нем мы попросили проверить, действительно ли эти факты соответствуют действительности. В случае подтверждения этих данных, мы попросили на них отреагировать", - цитирует Газета.Ру президента союза Маргариту Пальцеву.

В письме юристы ссылаются на публикацию в "Профиле", где высказывается предположение о наличии у перечисленных политиков иностранных активов, а конкретно – офшоров.

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Теги: проверка, генпрокуратура, иностранные активы, кпрф, кандидат, выборы в госдуму



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