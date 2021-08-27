В Израиле тысячи заболевших ковидом после третьего укола, почти 200 человек попали в больницу

По состоянию на 22 августа в Израиле, где колют уже третью - бустерную, или усиливающую, - прививку от ковида, уже 2790 человек заболели ковидом после третьей дозы, 187 человек были госпитализированы, 88 потребовалась вентиляция легких, 15 скончались. Таковы данные израильского Минздрава.

Повышенное внимание к Израилю приковано потому, что там очень быстро провели вакцинацию (в основном используется препарат Pfizer), и к началу лета казалось, что ковид побежден. В стране были привиты около 85% взрослых, суточный прирост новых случаев измерялся десятками, а смерти были единичными. Однако в июне начался быстрый рост заболеваемости и смертности. Заболеваемость выросла в сотни раз, а ковид-смертность достигла половины российской.

В этих условиях власти страны постановили колоть третью дозу. 1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации от ковида. Третья доза утверждена для граждан, получивших первые две дозы и которые не были заражены коронавирусом. Граждане, перенесшие коронавирус, должны уточнить свой случай. На сегодня уже около 20% населения введена третья доза.

2790 заболевших после третьей дозы составляют всего 0,2% от общей численности этой группы, но они заболели ковидом всего за месяц. То есть в годовом исчислении получается не менее 2%, или порядка 200 тыс. на всю страну. Притом что на сегодня за полтора года в Израиле было выявлено 1 млн случаев ковида. Из них менее 400 тыс. за 9 месяцев до начала вакцинации и более 600 тыс. за тот же срок после ее начала, что не может не настораживать. И хотя большинство получивших третью дозу и, соответственно, заболевших ковидом после нее, - это люди старше 60 лет, то есть с более слабым здоровьем, чем молодые, заявленная эффективность третьей дозы при такой заболеваемости вызывает сомнения. Ведь эффективность 90% означает, что привитые заболевают в 10 раза реже, т.к. риск заболеть составляет всего 10% от непривитых.

Подобное возможное завышение эффективности имеет место и в США. Это отчасти объясняет, почему после массовой вакцинации сильно выросли заболеваемость и ковид-смертность, хотя ранее обещалось, что вакцинация станет возвращением к нормальной жизни.

Отметим, что в июле-августе 2021 года около 1% зараженных переносили COVID-19 тяжело, примерно 0,2% были подключены к аппаратам ИВЛ. Причем похожие показатели были и год назад, когда вакцинации еще не было, пишет NEWSru.co.il.

Огромный рост заболеваемости ковидом переживают многие западные страны, где вакцинировано более 60% населения и теоретически должен быть коллективный иммунитет. Правда, смертность сейчас ниже, чем до вакцинации. Впрочем, оценивать влияние вакцинации точнее по общей смертности за год, тем более что вакцинация началась как раз с начала года, что упрощает анализ.