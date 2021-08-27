Погибшие в пятиэтажке на Мичурина в Екатеринбурге были супругами. Возбуждено дело

По факту пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Напомним, возгорание случилось в ночь на 27 августа в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина, 98. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, погибшие были супругами. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сотрудниками СКР уже проведен осмотр места происшествия. Сейчас допрашиваются свидетели и назначен комплекс экспертиз, в том числе, для выяснения причины смерти супругов, а также установления точных очага и причины возгорания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил администрации Октябрьского района принять неотложные меры по оказанию помощи жильцам дома, пострадавшего в результате пожара.

"Необходимо оперативно принять исчерпывающие меры, чтобы люди, которые нуждаются в маневренном фонде, были им обеспечены. Все вопросы решать быстро", - заявил Орлов.

Ранее в прокуратуре назвали предварительную причину пожара на Мичурина.