Аксенов отменил требование QR-кодов для родителей первоклашек на школьных линейках

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил требование правительства региона к родителям первоклашек, которые хотят отвести детей на торжественную линейку в школе 1 сентября.

Ранее было объявлено, что на линейку пустят исключительно родителей первоклашек и только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса. Во всех школах планировалось сделать пропускные пункты и проверять наличие кодов. В случае выявления родителей без прививок директорам школ пригрозили штрафами.

"Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября, - написал Аксенов в соцсети. - Однако при этом убедительно просим родителей строго соблюдать масочный режим. Важно понимать, что речь идет о самом главном – здоровье и безопасности наших детей".