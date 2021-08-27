Строители на месяц продлят закрытие движения по Окружной в Екатеринбурге

Рабочие продлили закрытие по ул. Окружной в Екатеринбурге до 28 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Данные меры необходимы в связи с капитальным ремонтом ул. 2-й Новосибирской.

Таким образом АО "Трест Уралтрансспецстрой" еще на месяц перекроет движение транспорта от пер. Гаевского до ул. 2-й Новосибирской, и по проезду от ул. Окружной до дома № 53/1 на ул. 2-й Новосибирской.

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех горожан сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.