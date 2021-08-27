27 Августа 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Байден приказал готовить удары по ИГ после взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден после взрывов у аэропорта Кабула приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки "Вилаят Хорасан", которая является частью "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Байден пообещал, что американские военные накажут тех, кто причастен к атакам в столице Афганистана. По словам президента, США найдут способы добраться до них, передает РИА Новости.

Напомним, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана.

Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы. Первый взрыв устроил террорист-смертник, во время второго взрыва взорвался заминированный автомобиль.Также поступала информация еще о нескольких взрывах.

Количество погибших во время взрывов в Кабуле, включая военнослужащих из США, превысило 100 человек. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, по меньшей мере 90 афганцев и 13 американцев стали жертвами взрыва.

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Теги: джо байден, иг, кабул, вилаят хорасан



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