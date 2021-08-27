27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: www.isurgut.ru

Акушеры Качканара добились через суд признания результатов СОУТ недействительными

Активисты профсоюза "Действие" и по совместительству работники акушерского отделения Качканарской центральной городской больницы добились через суд признания результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) недействительными.

Как сообщают активисты в своей официальной группе ВКонтакте, ранее после проведения СОУТ акушерам и медсестрам был присвоен класс вредности 3.1, который подразумевает работу медиков только с ОРВИ и отсутствие контакта с кровью и биологическими жидкостями пациентов. Помимо того, что не контактировать с кровью и жидкостями пациентов при работе в роддоме невозможно, присвоенный класс вредности предлагал медикам смириться и с урезанным количеством дней дополнительного льготного отпуска и сокращением выплат за "вредность".

Суд города Качканар Свердловской области встал на сторону медработников и признал результаты СОУТ с заниженным классом вредности недействительными.

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Теги: СОУТ, Качканар, акушеры, медики, уровень вредности



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