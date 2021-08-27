"Слава богу, наконец-то крайнюю нашли": россиян рассмешила критика учительницы Снежаны Денисовны

Шоумен и комик Сергей Светлаков прокомментировал новость о том, что учителей обижает образ Снежаны Денисовны – учительницы-взяточницы из скетч-шоу "Наша Russia" (Светлаков исполнил ее роль).

На недавней встрече Владимира Путина с педагогами учительница из Ярославля Жанна Торхова пожаловалась президенту на "коллегу": "Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации – через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом".

Примечательно, что новые выпуски шоу не выходят уже десять лет. Вот и Светлаков в Instagram написал: "Не знала Снежана Денисовна, что она ещё жива!".

В комментариях к посту комика тоже шутят: "С интересом жду извинений от Нагиева перед прапорщиками", "Конечно, как школьникам по 10 тыс выплатили, так сразу объявилась", "Ну, слава богу, наконец-то крайнюю нашли А я-то думаю, кто же виноват, что все хреново в среде образования! Оказывается, Снежана Денисовна".

В целом люди соглашаются, что образ гиперболизирован и доведен до абсурда ради юмористического эффекта, но все же это пародия, которая высмеивает существующие негативные явления, и бороться нужно с ними, а не со Снежаной Денисовной.