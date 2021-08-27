Екатеринбуржцев, бросивших в ОМОН гранату и дымовую шашку на митинге в поддержку Навального, приговорили к колонии

Двух жителей Екатеринбурга - 21-летнего Алексея Конькова и 23-летнего Кирилла Кудрина приговорили к колонии поселения на срок 10 и 8 месяцев соответственно по делу о брошенных в сотрудников ОМОН гранате и дымовой шашке на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Оба фигуранта дела осуждены по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Суд учел смягчающие обстоятельства как признание своей вины в преступлении, принесенные извинения за совершенные действия и активное сотрудничество со следствием. В качестве отягчающих обстоятельств суд расценил участие в группе по предварительному сговору. До колонии-поселения подсудимым придется добираться самостоятельно. До вступления приговора в законную силу, обоим оставили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что Коньков и Кудрин встретились 23 января и, вооружившись пиротехнической страйкбольной гранатой РГД-5 и дымовой шашкой РДГ-Б, купленными в магазине "Тыловик", отправились к стадиону "Динамо", откуда дошли до театра Драмы для участия в несанкционированном митинге. Вместе со свидетелем они употребили водку. Пока последний убегал от полиции, осужденные бросили гранату и дымовую шашку в сотрудников ОМОНа, после чего отправились домой на такси. По словам потерпевших, они испытали слезотечение, боль в глазах, головную боль и першение в горле.