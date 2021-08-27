"Отработали неплохо. Но были и упущения": МЧС о тушении лесных пожаров на Среднем Урале

В свердловском МЧС оценили работу своих сотрудников во время тушения лесных пожаров на Среднем Урале. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев.

По его словам, работа спасателей во время лесных пожаров в этом году уже проанализирована.

"По оценке руководства главного управления, отработали неплохо. Но были и упущения, и эти упущения попали в разбор. Сегодня мы планируем провести наш внутренний разбор. И чтобы те шероховатости, которые возникли при проведении мероприятий, больше не повторились", - пообещал Шевелев.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, 82% лесных пожаров в Свердловской области в этом году являются рукотворными. По его словам, все они связаны с неосторожным обращением с огнем в лесах и с умышленными действиями. На сегодняшний день ущерб от возгораний, по данным министра, составляет более 52 млн рублей.

Также Кузнецов заявил, что Средний Урал не является лидером в России по числу активных пожаров, о чем сообщали СМИ.

"Мне сложно про соревнования что-то говорить. Если говорить по площадям - мы явно не в лидерах. По количеству - да, наверное, вторые или третьи. Такое относительное соревнование, я бы сказал", - добавил министр.

Напомним, что в Свердловской области возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов.