В аэропорту Челябинска самолет при взлете столкнулся с птицей

В аэропорту Челябинска самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс в Москву, при взлете столкнулся с птицей. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня в 7.29. Командир самолета принял решение продолжить полет в аэропорт назначения.

"Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 августа самолет авиакомпании "S7 Airlines", летящий в Новосибирск, также столкнулся с птицей во время взлета.