Гибель американских солдат в Кабуле будет иметь последствия для Байдена, считает американский политолог

Известный американский политолог Йен Бреммер считает, что гибель американских солдат в Кабуле крайне отрицательно скажется на рейтинге и политическом будущем Джо Байдена. Об этом он написал в специальном комментарии на своем сайте после взрывов в Кабуле, унесших жизни более 100 человек, в том числе 13 американцев.

Бреммер подозревал, что снижение уровня поддержки Байдена было больше связано с большим ростом заболеваемости ковидом (в вакцинированных США она выросла более чем в 10 раз за два месяца), но анализ показывает, что не только.

Он привел график одобрения работы Байдена американцами: в начале февраля было +20%, то есть количество поддерживающих было на 20% больше тех, кто не одобрял его работу. Далее уровень одобрения постепенно снижался, но резко пошел вниз с начала августа, когда в Афганистане власть захватили талибы ("Талибан" запрещен в РФ), и особенно рухнул с начала хаоса в аэропорту Кабула. На сегодня уровень одобрения Байдена уже ушел в область отрицательных значений, то есть поддерживающих его стало меньше, чем противников.

При этом уход из Афганистана поддерживается американцами, отмечает политолог, и пока ни один американец не был там похищен или убит, Байден должен был уйти из Афганистана с небольшим ущербом для рейтинга. Но взрывы в Кабуле могут нанести большой удар по нынешнему президенту.

"Эти теракты произошли всего через несколько часов после того, как Государственный департамент посоветовал гражданам США держаться подальше от аэропорта, и через несколько дней после того, как Пентагон предупредил о неминуемых угрозах в этом районе... Более 1000 американцев остаются в стране. Трудно представить, что оставшиеся эвакуации пройдут без происшествий, но в любом случае это спорный вопрос. Американцы уже погибли при Байдене", - пишет Бреммер.

Он уверен, что эти события наверняка подорвут доверие американцев к компетентности Байдена, и это будет вовсю использовано республиканцами. А впереди еще эвакуация оставшихся граждан США в сложных условиях.

Издание Fox News вышло с множеством материалов с уничижительной критикой Байдена. Отмечается, что Байден признал в своем обращении к нации: он уже "проинструктирован" и ему дали список тех, кому он должен позвонить после терактов.

"Он сказал "проинструктирован". Господи Иисусе!" - написал в "Твиттере" главный редактор журнала Washington Examiner Джей Карузо.