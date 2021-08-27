В Нижневартовске в квартале новостроек появится пешеходный бульвар

В Нижневартовске началось создание пешеходного бульвара. Зона отдыха появится среди новостроек – в квартале №26 (между домами №37 и №39 по улице Ленина). Планируется, что до конца сентября у жителей новых микрорайонов появится место для прогулок, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Работы уже начались – сейчас на участок мы завозим песок, чтобы выровнять территорию. Пока готовятся проектные решения по данному скверу, ведём подготовительные мероприятия. Будем подключать к работе энергетиков, чтобы была возможность сделать декоративную подсветку", - сообщил генеральный директор ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" Роман Одокиенко.

Во время выездного совещания по вопросу реализации проекта члены общественных советов рядом расположенных многоквартирных домов подчеркнули, что жители заинтересованы и ждут появления данной зоны отдыха. Как сообщил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников, создаваемый сквер – первый этап возводимой будущей зоны отдыха.

"У жителей, проживающих в новых микрорайонах, есть вполне обоснованный запрос на создание сквера, куда они могут прийти прогуляться или отдохнуть. Так называемый пешеходный бульвар создаётся в рамках благоустройства застроенных территорий. Все расходы по строительству первого этапа взяла на себя компания "Нижневартовскстройдеталь"", - сообщил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Как сообщили представители застройщика, планируется, что на пешеходном бульваре до конца сентября уложат плитку, разместят скамейки, установят урны, проведут озеленение. В перспективе – продолжить строительство прогулочной зоны. Сейчас решается вопрос с источником финансирования следующих этапов.