27 Августа 2021
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Происшествия В бывшем СССР
склад с пиротехникой (2021) | Фото: vk.com/senin_d

При взрывах на военных складах в Казахстане погибли пять человек

Умышленный поджог мог стать причиной взрыва и пожара на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана, сообщили в Минобороны страны.

Не исключается также диверсия, заявил министр обороны Нурлан Ермекбаев. В причинах ЧП разбирается оперативно-следственная группа, пишет Regnum.

Серия взрывов на складах боеприпасов в Казахстане произошла 26 августа. Четверо военнослужащих погибли в ходе ликвидации последствий пожара. Кроме того, по данным Минобороны, погиб начальник пожарной команды. Пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС.

В МЧС сообщили, что огонь успел занять всю площадь склада - 697 квадратных метров.

Осколки от взрывов разлетались на расстояние 2 км. По предварительной информации, на складе хранилось свыше 500 тонн тротила.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с инцидентом объявлена эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов, приостановлено железнодорожное сообщение.

Вблизи объекта пожара расположено три населенных пункта. По последним данным МЧС, проведена эвакуация 710 жителей.

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Теги: взрывы, казахстан, военные склады



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Ранее 27.08.2021 01:02 Мск Взрыв в воинской части в Казахстане: 30 пострадавших


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