27 Августа 2021
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Общество Крым
обращение к президенту из-за вырубки Форосского парка (2021) | Фото: youtube.com/watch?v=OhWzk9vv7tU

"Бред, которым минприроды Крыма кормит Москву": жители Фороса опасаются продолжения стройки в парке

Несмотря на то, что власти Крыма вроде бы заморозили стройку в Форосском парке на период курортного сезона, местные жители все равно высказывают опасения, потому что на территории продолжаются незаконные, на взгляд крымчан, действия.

Так, активисты сообщили, что в августе Совет министров Республики Крым своим постановлением разрешил "движение и стоянку на территории парка" для сотрудников и гостей ООО "Парк Форос" и ряда других организаций. Защитники парка полагают, что "гости" в виде рабочих на строительной технике быстро приведут парк в удручающий вид.

Также в сети появляются кадры с новыми корпусами на территории парка, уродующие своим видом побережье и десятилетиями сохранявшиеся парковые и лесные массивы этого уголка ЮБК.

Крымский предприниматель и активист Степан Кискин сообщил на своей странице в соцсети, что получил ответ от администрации президента России по поводу положения дел с застройкой парка. "Судя по его [ответу] содержанию, он был основан на информации Правительства Крыма, которое, по сути, врет Владимиру Владимировичу Путину, снабжая его непроверенной информацией, - пишет Кискин. - Письмо из администрации президента полно неточностей, как будто бы крымские чиновники специально присылали в Москву информацию таким образом, чтобы замылить вопрос. Например, сообщается о сумме более 5 млн руб. причиненного застройщиком ущерба компонентам окружающей среды, а выше по тексту говорится о том, что стройка законна. Бред, которым Минприроды Крыма кормит Москву".

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Теги: форосский парк, крым, застройка, парковка, уничтожение



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