В Свердловской области возбуждены уголовные дела после поджогов лесов

В Свердловской области возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Станислав Шевелев.

По его данным, дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".

"Два из них - по пожарам в Первоуральске и одно - по Пышме. Всему будет дана оценка в ходе следственных мероприятий", - сообщил представитель МЧС.

Он уточнил, что фигурантов ни в одном деле пока нет.

"Первоочередные следственные действия в форме дознания проводятся. О результатах говорить пока преждевременно. Подключены все смежные структуры к проведению этих мероприятий", - отметил Шевелев.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, после пожара в деревне Хомутовка в органы полиции были доставлены четыре человека.

"Они были задержаны недалеко от места пожара. В органы дознания мы направили более 24 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - добавил министр.

Также, по его данным, более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил обращения с огнем в лесных массивах.

"Во время обследования кромки пожара рядом с микрорайоном Динас в Первоуральске, возле СНТ "Патрушиха" и СНТ "82" был обнаружен источник, который никак не был связан с пожаром. Мы оцениваем это как умышленный поджог. Все материалы направлены в правоохранительные органы", - заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в двух уральских регионах могут перенести сроки охоты из-за лесных пожаров.