В Свердловской области возбуждены уголовные дела после поджогов лесов

27 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области возбуждены уголовные дела после поджогов лесов

В Свердловской области возбуждено три уголовных дела по факту поджогов лесов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Станислав Шевелев.

По его данным, дела возбуждены по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности".

"Два из них - по пожарам в Первоуральске и одно - по Пышме. Всему будет дана оценка в ходе следственных мероприятий", - сообщил представитель МЧС.

Он уточнил, что фигурантов ни в одном деле пока нет.

"Первоочередные следственные действия в форме дознания проводятся. О результатах говорить пока преждевременно. Подключены все смежные структуры к проведению этих мероприятий", - отметил Шевелев.

Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, после пожара в деревне Хомутовка в органы полиции были доставлены четыре человека.

"Они были задержаны недалеко от места пожара. В органы дознания мы направили более 24 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - добавил министр.

Также, по его данным, более 200 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил обращения с огнем в лесных массивах.

"Во время обследования кромки пожара рядом с микрорайоном Динас в Первоуральске, возле СНТ "Патрушиха" и СНТ "82" был обнаружен источник, который никак не был связан с пожаром. Мы оцениваем это как умышленный поджог. Все материалы направлены в правоохранительные органы", - заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в двух уральских регионах могут перенести сроки охоты из-за лесных пожаров.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: леса, поджоги, дела, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети