На Ямале утонул теплоход с баржей

27 августа в Обской губе в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района утонул теплоход "СТ-757" с баржей, гружёной строительными материалами, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуры.

Шесть членов экипажа пересели в спасательный плот, который прибило к берегу. Члены экипажа размещены в маневренном фонде администрации села Мыс-Каменный. По предварительной информации, причиной трагедии стало поступление забортной воды в машинное отделение. Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не допущено.

В спасательной операции участвовали два ледокола и теплоход. Прокуратура начала проверку ситуации.