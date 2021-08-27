В Челябинске приостановили торги по проектированию моста через реку Миасс

В Челябинске из-за жалобы приостановили конкурс по проектированию моста через реку Миасс. Начальная цена контракта – 32,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Жалоба поступила от участка аукциона – компании "УралДорПроект".

"Компания указывает на неправомерное присвоение 0 баллов по критерию "качество работ" по причине "предоставления сведений не в полном объеме, то есть не всех сведений, предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией", - рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

Заявитель считает, что предоставил все необходимые данные в пояснительной записке.

Жалоба будет рассмотрена 30 августа.