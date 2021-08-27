27 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

СвЖД возвращает сезонные скидки для школьников и студентов на пригородных поездах

Начиная с 1 сентября школьники и студенты на территории Свердловской, Тюменской областей и ХМАО-Югры смогут приобрести билет в пригородных поездах АО "Свердловская пригородная компания" со скидкой в 50%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД" Свердловская железная дорога. Приобретение разовых билетов на электрички и электропоезда "Ласточка" со скидкой будет действовать вплоть до 15 июня следующего года.

Льготы распространяются на:

  • Школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет (для Тюменской области – справки с фотографией учащегося);
  • Студентов, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Продажа билетов стартует за 10 дней до отправления поезда. Как во время покупки в кассе или оформления электронного билета в первый раз, так и во время поездки, пассажиру необходимо предъявить документ, подтверждающий его право на льготу. Помимо этого, при покупке необходимо предъявить СНИЛС и документ удостоверения личности.

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Теги: СвЖД, школьники, студенты, сезонная скидка



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