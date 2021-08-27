В Башкирии пытаются потушить природный пожар у горнолыжной базы

Природный пожар у горнолыжной базы вспыхнул в городе Белорецк в Башкирии. Об этом сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Сообщение о пожаре рядом с горнолыжной трассой было получено 26 августа. Площадь пожара составляет около 1,9 га.

В соцсетях Иванюта рассказал, что пожар тушили ночью вместе с лесниками, волонтерами и местными жителями. Тление пока продолжается, люди окапывают зону возгорания, требуется помощь добровольцев.

По данным МЧС, в Башкирии продолжают действовать восемь природных пожаров на общей площади 1645,2 га, сообщает Regnum.

Башкирия остается одним из проблемных регионов, где бушуют лесные пожары. Ситуация осложняется сухой погодой, которая, по словам спасателей, провоцирует новые возгорания. Из-за пожароопасной обстановки природные парки "Зилим" и "Иремель" закрыли до 5 сентября.