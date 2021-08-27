Глава СКР поблагодарил волонтёров, искавших погибшую в Тюмени девочку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поблагодарил волонтёров, искавших в Тюмени пропавшую Настю М., сообщили Накануне.RU в СК.

"В розыске Насти М. активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города. Все они – неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку", - отметил глава СК России.

Он с сожалением констатировал, что, несмотря на отчаянный труд каждого добровольца, спасти Настю не удалось – ребенок погиб от рук преступника.

"Но хочу заверить, что Следственный комитет примет необходимые меры к установлению всех обстоятельств жестокого преступления и причин трагедии. Тот, кто совершил преступление, ответит по всей строгости закона. Ещё раз благодарю добровольцев, оказывавших помощь в поиске ребёнка. Вы – сила и опора, люди, верно следующие принципам добра и взаимовыручки. Огромное спасибо за ваш труд, за вашу отзывчивость", - сказал Бастрыкин.

Напомним, пострадавшая пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г. Причастность к исчезновениям других детей обвиняемый отрицает. В адрес его жены, сестры и дочери поступают угрозы.