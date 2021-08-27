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Политика В России За рубежом
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская может быть назначена послом РФ в Кабо-Верде

Крайне неожиданное продолжение государственной карьеры может ждать экс-прокурора Крыма и уходящего из Госдумы депутата от "Единой России" Наталью Поклонскую.

РКБ со ссылкой на источники в нижней палате парламента сообщает, что Поклонскую могут отправить послом в Кабо-Верде – это маленькое островное государство у западного побережья Африки. По данным издания, уже готовы все документы на нового посла, в ближайшее время вопрос назначения посла могут рассмотреть профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения (например, она единственная из "ЕР" голосовала против пенсионной "реформы") и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывали РБК источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Сама Поклонская интриговала на счет своего будущего. Еще в марте этого года она говорила, что "с радостью будет баллотироваться в депутаты Госдумы восьмого созыва". Но уже в мае отказалась от участия в партийных праймериз. Затем глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Поклонская может остаться на работе в комитете, где она сейчас является зампредом.

Наконец, на недавней пресс-конференции, где депутат подводила итоги своей работы в Госдуме, она явно намекала, что не против вернуться в Крым на место прокурора республики.

Наталья Поклонская(2020)|Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

"Сейчас очень много вопросов о моей дальнейшей работе. Сто процентов я не буду министром в Республике Крым. Это все сплетни, слухи, министром экологии там я не буду. Если пофантазировать и представить кем бы я могла работать в Крыму – я вижу для себя одну должность, эта моя родная должность – прокурор республики. Думаю, что меня крымчане поддержат. Думаю, что нужен некий баланс сил и помощь Сергею Аксенову (главе республики – прим. ред.). Сложно ему одному бороться с коррупцией, с несправедливостью, - заявила Поклонская на пресс-конференции. - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий анонсировал мою работу в комитете. Я могу остаться и в Москве, и уехать в Крым. Пока говорить о чем-то преждевременно. Мое желание было что-то поменять в своей деятельности. Уход из Думы – это мое желание. Я не намерена сидеть на одном месте, я хочу расти, развиваться".

К слову, Аксенову Поклонская помогает такими методами, которые его скорее компрометируют. Например, в ситуации с застройкой Форосского парка: глава Крыма долгое время упирался и заявлял, что строительство легально и согласовано, но когда к скандалу подключилась Поклонская и написала запрос в Генпрокуратуру, оказалось, что разрешения были выданы с нарушениями, появились вопросы к министерству экологии региона.

Наконец, в марте Поклонская заявляла, что готова попробовать себя и на дипломатической работе, она бы хотела поехать послом в… Киев: "Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь. Только я русскоговорящая украинка, и таких украинцев в Украине 90%. И они ждут, пока что-то изменится. А у россиян 90% родственников проживает в Украине, и они тоже ждут, когда же все наладится. Изменить прошлое невозможно, нужно менять настоящее. Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла".

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Теги: наталья поклонская, посол, госдума, крым, прокуратура, леонид слуцкий, сергей аксенов



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