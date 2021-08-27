27 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинск пришел дым от пожаров в Курганской области

Жители Челябинска жалуются на запах гари в воздухе. В министерстве экологии сообщили, что в город пришел дым от лесных пожаров в Курганской области.

В ведомстве отметили, что сегодня на территории ряда муниципалитетов, в том числе Челябинска, наблюдается образование тумана. Кроме того, сохраняется действие НМУ 1 степени.

"Что касается самого запаха гари, то он связан с пожарами в Курганской области, влияние которых сегодня могли ощутить жители некоторых районов города Челябинска, Копейска, Красноармейского района. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха концентрации повышены, но без превышения предельно допустимых", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Министерством экологии будет продолжен мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Напомним, 9 августа дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область. В некоторых населенных пунктах ощущался запах гари, в том числе и в Челябинске.

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Теги: дым, смог, НМУ,



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