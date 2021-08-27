27 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Кабул, посольство, взрыв, гибель (2017) | Фото:https://twitter.com/EurasiaRus/status/869797070781259776

Количество погибших при взрывах в Кабуле, включая военных США, превысило 100 человек

Количество погибших во время взрывов в Кабуле, включая военнослужащих из США, превысило 100 человек, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне.

По данным издания, по меньшей мере 90 афганцев и 13 американцев стали жертвами взрыва.

Агентство Sputnik со ссылкой на источник в минздраве Афганистана передает, что минимум 1338 человек пострадали в результате взрывов.

По информации агентства Reuters, в числе жертв терактов оказались по меньшей мере 28 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно этим данным, талибы потеряли больше людей, чем армия США. Представитель движения заявил, что организация не видит оснований для продления пребывания иностранных войск на территории Афганистана, пишет Regnum.

Напомним, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) взяло на себя ответственность за атаку у аэропорта в столице Афганистана.

Два взрыва прогремели 26 августа у воздушной гавани Кабула, один из них – неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе — британцы и американцы.

Первый взрыв устроил террорист-смертник, во время второго взрыва взорвался заминированный автомобиль.Также поступала информация о третьем взрыве.

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Теги: кабул, взрывы, теракт, аэропорт кабула



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