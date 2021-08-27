Названа предварительная причина пожара на Мичурина. Мэрия Екатеринбурга готова оказать помощь погорельцам

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Екатеринбурге рассмотрит сегодня вопросы помощи пострадавшим от пожара в жилом доме на Мичурина, 98. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, специалисты дадут оценку состояния конструкций дома в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире.

В пятиэтажном доме находится 74 квартиры, в которых зарегистрировано 104 жильца. Из-за пожара в одной из квартир на пятом этаже в первом подъезде погибли двое жильцов - мужчина 1972 г.р. и женщина 1967 г.р. Площадь возгорания составила 720 кв.м., огонь распространился на крышу здания, из-за чего пришлось эвакуировать 65 жителей дома, в том числе и девять несовершеннолетних.

"В настоящий момент в пункте временного пребывания, размещенный в общеобразовательной школе № 94, никого из эвакуированных не осталось. Жители возвращаются в свои квартиры. Для предоставления погорельцам создан резерв жилья в городском маневренном фонде. Заявлений о предоставлении жилья в нем в городскую и районную администрации пока не поступало. За консультацией об оформлении заявлений на его предоставление можно обратиться по телефону 304-26-40", - сообщили в администрации.

Прокуратура организовала проверку и уже рассматривает несколько версий возгорания, основная из которых - неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Также прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании, и по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга Дмитрий Фоменко.

К доследственной проверке приступили и сотрудники СКР. В настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения причины смерти. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции принимаются меры по установлению точных очага и причины возгорания, личности погибших взрослых граждан также устанавливаются.